Qualificazione ai Mondiali 2022: oggi comincia il 7° turno in Europa. Il programma

Archiviate le due semifinali di Nations League in Europa partono i due turni di Qualificazione ai Mondiali 2022, con le gara tra venerdì e sabato e martedì e mercoledì (l’Italia e le altre tre impegnate in Nations League non giocheranno).

Questo il programma di oggi, 8 ottobre:

Venerdì 8 ottobre 2021

Estonia-Bielorussia, ore 20.45 (gruppo E)

Repubblica Ceca-Galles, ore 20.45 (gruppo E)

Gibilterra-Montenegro, ore 20.45 (gruppo G)

Lettonia-Olanda, ore 20.45 (gruppo G)

Turchia-Norvegia, ore 20.45 (gruppo G)

Malta-Slovenia, ore 20.45 (gruppo H)

Cipro-Croazia, ore 20.45 (gruppo H)

Russia-Slovacchia, ore 20.45 (gruppo H)

Liechtenstein-Macedonia del Nord, ore 20.45 (gruppo J)

Islanda-Armenia, ore 20.45 (gruppo J)

Germania-Romania, ore 20.45 (gruppo J)

Foto: Twitter FIFA