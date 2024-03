Qualificazioni Mondiali 2026, l’Australia travolge il Libano e approda alla seconda fase

L’Australia stacca il pass per la seconda fase delle qualificazione asiatiche ai Mondiali 2026. I Socceroos del CT Graham Arnold hanno vinto la loro quarta partita in altrettanti incontri disputati, battendo con sonoro 5-0 il Libano. Gara sbloccata dopo appena due minuti di gioco dal gol di Yengi. Uno-due micidiale per la selezione libanese in avvio di ripresa, prima con l’autorete di Jradi e poi con il tris australiano firmato da Goodwin. Poker che arriva a poco più di venti minuti dal novantesimo con Iredale. All’81’ Goodwin realizza a sua personale doppietta. Australia che, a punteggio pieno con 12 punti conquistati, può continuare il suo percorso verso la rassegna iridata.

Foto: Instagram Australia