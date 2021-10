Qual. Mondiali Sudamerica: prima frenata per il Brasile. Tris dell’Argentina, risorge il Cile

Nella notte si è giocato l’11° turno delle Qualificazioni ai Mondiali in Sudamerica. Il Brasile, dopo 9 vittorie su 9 gare (deve ancora recuperare la famosa gara con l’Argentina rinviata lo scorso settembre), impatta 0-0 in Colombia. Qualificazione per i verdeoro, comunque, ampiamente archiviata da tempo.

L’Argentina risale in classifica dopo il 3-0 all’Uruguay, portandosi a -6 dal Brasile, a 22 punti. Si accende la bagarre per le altre posizioni, visto che le prime hanno perso tutte con le squadre in bassa classifica. L’Ecuador terzo, è andato ko in casa del Venezuela fanalino di coda, la Bolovia penultima ha battuto il Perù. Risorge il Cile che batte 2-0 il Paraguay, provando nuovamente ad inserirsi nelle zone di qualificazione.

Cile che al momento è a 10 punti, a .5 comunque dalla Colombia quinta, che al momento farebbe gli spareggi per i Mondiali con una Nazionale dell’Oceania.

Questi risultati e classifica:

Colombia-Brasile 0-0

Argentina-Uruguay 3-0

Venezuela-Ecuador 2-1

Cile-Paraguay 2-0

Bolivia-Perù 1-0

Classifica:

Brasile 28

Argentina 22

Ecuador 16

Uruguay 16

Colombia 15

Paraguay 12

Perù 11

Cile 10

Bolivia 9

Venezuela 7

Foto: Twitter Seleccion Argentina