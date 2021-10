Qual. Mondiali Sudamerica: il Brasile vola. L’Argentina fermata dal Paraguay. Il Perù affonda il Cile

Si sono giocate nella notte italiana, con alcune gare terminate poche ore fa, le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Sudamerica. Qualificazioni che vedono il Brasile ipotecare il primo posto del girone, grazie alla vittoria per 3-1, in rimonta, in casa del Venezuela ultimo.

Si ferma l’Argentina, che senza Lautaro, ma con Messi e Correa dall’inizio, impatta 0-0 in casa del Paraguay. Finisce 0-0 la super sfida tra Uruguay e Colombia, con diversi elementi della Serie A in campo.

Nel clasico del Pacifico, netto 2-0 del Perù sul Cile che in questo momento è in netto ritardo e dopo aver saltato i Mondiali 2018, rischia fortemente di non qualificarsi nemmeno ai prossimi. Bene l’Ecuador sulla Bolivia con un netto 3-0. Con questo successo, Ecuador terzo.

Questi tutti i risultati e la classifica:

Paraguay-Argentina 0-0

Uruguay-Colombia 0-0

Venezuela-Brasile 1-3

Ecuador-Bolivia 3-0

Perù-Cile 2-0

Classifica dopo 10 giornate (in attesa del recupero Brasile-Argentina):

Brasile 27

Argentina 19

Ecuador 16

Uruguay 16

Colombia 14

Paraguay 12

Perù 11

Cile 7

Bolivia 6

Venezuela 4

Le prime 4 volano ai Mondiali, la quinta giocherà lo spareggio con la seconda del gruppo dell’Oceania.