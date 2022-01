Qual. Mondiali Sud America: è 1-1 tra Ecuador e Brasile

Il Brasile, già qualificato come primo nel gruppo sudamericano a Qatar 2022, pareggia in casa dell’Ecuador per 1-1. Ecuador che si conferma la terza forza del girone. Brasile in vantaggio al 6′ con Casemiro. L’Ecuador al 10′ resta in 10 per un rosso a Dominguez.

Al 20′, anche Emerson Royal viene espulso e anche il Brasile resta in 10.

Al 75′ il pareggio dell’Ecuador con Torres. Dopo 10 minuti di recupero finisce 1-1. Il Brasile resta in vetta a 36 punti, a 24 l’Ecuador, che vede i Mondiali.

Foto: Selecao Brasile