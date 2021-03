Qual. Mondiali: Olanda e Belgio a valanga, la Turchia si fa rimontare

La terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2022 ha visto poche sorprese in campo, con le big che hanno vinto tutte e in maniera facile sulle avversarie. Il Belgio, senza tanti titolari, ha schiantato 8-0 la Bielorussia, così come l’Olanda a vinto 7-0 a Gibilterra. Il Portogallo vince in rimonta nel 3-1 in Lussemburgo, con un gol di CR7.

Bene la Croazia 3-0 su Malta, a segno Perisic, la Turchia (Calhanoglu gol e assist) si fa rimontare dalla Lettonia, finisce 3-3.

Questi tutti i risultati:

Azerbaijan-Serbia 1-2

Cipro-Slovenia 1-0

Belgio-Bielorussia 8-0

Croazia-Malta 3-0

Galles-Repubblica Ceca 1-0

Gibilterra-Olanda 0-7

Lussemburgo-Portogallo 1-3

Montenegro-Norvegia 0-1

Slovacchia-Russia 2-1

Turchia-Lettonia 3-3

Foto: Logo FIFA