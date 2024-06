Qual. Mondiali: la Rep. Popolare del Congo non si presenta alla partita con il Niger per un caso diplomatico

Problemi diplomatici per la sfida di qualificazione ai Mondiali del 2026 tra la Repubblica Popolare del Congo e il Niger: prevista per oggi, non si è disputata per un “caso diplomatico”.

I padroni di casa, infatti, hanno protestato contro la scelta della Confederazione africana di far disputare la partita a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, visto che era stato riscontrato un problema di inagibilità nello stadio di Brazzaville, solitamente destinata a ospitare le partite del Congo. Un affronto mal digerito dal presidente Denis Sassou-Nguesso, che ha ordinato alla squadra di non presentarsi allo Stade des Martyrs de la Pentecôte.

Così, il Niger si è regolarmente presentato sul terreno di gioco mentre gli avversari non sono mai entrati in campo. Ovviamente arriverà il 3-0 a tavolino in favore del Niger.

Foto: twiter FIFA