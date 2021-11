Qual. Mondiali: la Croazia vola a Qatar 2022. Russia agli spareggi

Si sono concluse le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 delle 15.00. Il primo verdetto di giornata vede la Croazia qualificarsi per Qatar 2022. Nello scontro diretto con la Russia, i vice campioni del Mondo in carica dovevano vincere per forza.

Il successo è arrivato in extremis, al minuto 82, grazie ad un autogol di Kudryashov che spedisce Modric e compagni alla rassegna iridata. Spareggi per la Russia.

Nelle altre due gare, ininfluenti, roboante 6-0 della Slovacchia su Malta e successo della Slovenia 2-1 su Cipro.

Questi i risultati delle gare delle 15.

Croazia-Russia 1-0

Malta-Slovacchia 0-6

Slovenia-Cipro 2-1

Foto: Twitter Croazia