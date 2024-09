Qual. Mondiali, la Colombia vince 2-1 contro l’Argentina: decide James Rodriguez. A segno Nico Gonzalez

Le qualificazioni ai prossimi Mondiali danno subito l’occasione alla Colombia di riprendersi la “rivincita” con l’Argentina dopo la sconfitta in finale di Copa America. La Nazionale colombiana vince 2-1 contro la Seleccion: 2-1, protagonista James Rodriguez. L’incontro si è aperto con la rete di Mosquera su assist di James. Nella ripresa arriva la risposta di Nico Gonzalez che lascia così alle spalle il problema rimediato nella partita precedente contro il Cile. Ma la parità è solo momentanea. Infatti, all’ora di gioco, la Colombia torna in avanti con la rete su calcio di rigore di James Rodriguez. Nel finale di gara, all’85’, Scaloni prova a giocarsi anche la carta Dybala, ma non basta. La Colombia vince 2-1 contro l’Argentina.

Foto: Instagram Colombia