Qual. Mondiali in Asia: vittorie importanti per Giappone, Corea del Sud e Iran

Oggi si sono disputate altre partite valide per le qualificazioni asiatiche al Mondiale di Qatar 2022. Nel Gruppo A la Corea del Sud ha battuto gli Emirati Arabi per 1-0 grazie al rigore trasformato da Hwang. Corea che sognava il sorpasso sull’Iran, che era sotto 1-0 in Libano fino al 90′ ma capace di vincere con due gol nel recupero per 2-1. Nel Gruppo B successo fondamentale per il Giappone, che vince 1-0 contro il Vietnam e ora è a un solo punto dall’Australia seconda in classifica.

Questi i risultati:

COREA DEL SUD-EMIRATI ARABI 1-0

LIBANO-IRAN 1-2

AUSTRALIA-ARABIA SAUDITA 0-0

VIETNAM-GIAPPONE 0-1

Foto: Twitter FIFA