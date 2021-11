Qual. Mondiali in Africa: Costa D’Avorio eliminata. Algeria, Camerun, Nigeria e Tunisia al terzo turno

Si sono concluse le gare della seconda fase qualificazioni africane ai Mondiali di Qatar 2022: la vittoria più pesante è quella di misura del Camerun sulla Costa D’Avorio firmata da Toko Ekambi. Successo che manda i Leoni Indomabili al turno successivo, Costa D’Avorio eliminata.

Staccano il pass per il terzo turno anche la Tunisia che batte lo Zambia 3-1 e approfitta del pari della Guinea Equatoriale in casa della Mauritania. Tutto semplice per il Marocco che chiude il proprio girone a punteggio pieno.

Algeria e Nigeria ok nel pomeriggio, già avevano matematicamente raggiunto l’obiettivo Ghana, Mali, RD del Congo e Senegal.

Ecco tutti i risultati di oggi:

Gruppo A

Algeria-Burkina Faso 2-2

21’ Mahrez (A), 37’ Sango (B), 68’ Feghouli (A), 83’ rig. Dayo (B)

Gruppo B

Mauritania-Guinea Equatoriale 1-1

22’ Kamara (M), 59’ Coco (GE)

Tunisia-Zambia 3-1

18’ Laidouni (M) 31’ Drager (M), 43’ Maaloli (M): 80’ Sakala (Z)

Gruppo C

Liberia-Repubblica Centrafricana 3-1

2’ Macauley (L), 8’, 73’ Wilson (L), 61’ Ngoma (RC)

Nigeria-Capo Verde 1-1

1’ Osimhen (N), 5’ Stopira (CV)

Gruppo D

Mozambico-Malawi 1-0

51’ aut. Mzava

Camerun-Costa D’Avorio 1-0

21’ Toko Ekambi

Gruppo F

Egitto-Gabon 2-1

4′ Kafsha (E), 54′ Allevinha (G), 75′ aut. Obiang (E)

Libia-Angola 1-1

49′ Msoud (L), 81′ Zini (A)

Gruppo I

Marocco-Guinea 3-0

21’, 29’ Mmaee, 60’ El Kaabi