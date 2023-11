Qual. Mondiali 2026, doppietta di Azmoun nel poker dell’Iran. Shomurodov in gol nella vittoria dell’Uzbekistan

Doppio Azmoun nel successo dell’Iran contro Hong Kong nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il romanista apre la giostra del gol nel 4-0 finale, segnando due reti nei primi 15′. Taremi e Rezaeian hanno completato l’opera. Successo nel pomeriggio dell’Uzbekistan in Turkmenistan: 1-3 il finale con rete anche del cagliaritano Shomurodov. In mattinata il Giappone è andato di goleada contro la Birmania col laziale Kamada in rete. Di seguito i risultati.

Thailandia – Cina 1-2

Malesia – Kyrgyszstan 4-3

Tagikistan – Giordania 1-1

Libano – Palestina 0-0

Turkmenistan – Uzbekistan 1-3

Iran – Hong Kong 4-0

Iraq – Indonesia 5-1

Oman – Cina Taipei 3-0

Foto: Instagram Azmoun