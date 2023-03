Qual. Europei: Vlahovic (doppietta) lancia la Serbia nel derby con il Montenegro. Bene la Francia, l’Olanda e la Svezia

Si sono concluse le gare di questa sera per le qualificazioni a Euro 2024. Vincono tutte le big. Successo importante per la Serbia in casa del Montenegro. Il derby lo decide lo juventino Vlahovic con una doppietta. La Francia soffre ma vince in Irlanda con un gol di Pavard.

L’Austria batte l’Estonia, l’Olanda ne fa tre a Gibilterra. Cinquina della Svezia all’Azerbaijan. Bene anche l’Ungheria che batte 3-0 la Bukgaria.

Questi i risultati:

Austria-Estonia 2-1

Irlanda-Francia 0-1

Moldavia-Repubblica Ceca 0-0

Montenegro-Serbia 0-2

Olanda-Gibilterra 3-0

Polonia-Albiania 1-0

Svezia-Azerbaijan 5-0

Ungheria-Bulgaria 3-0

Foto: Instagram personale