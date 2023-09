Qual. Europei Under 21: l’Italia pareggia in Lettonia

Alle 16.00 e’ andata in scena la gara valida per le qualificazioni dell’Europeo Under 21 tra Lettonia e Italia. Gli uomini di Nunziata non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0, con gli azzurrini che hanno ottenuto il loro primo punto nel girone. Resta invece al primo posto del Gruppo A la Lettonia, forte del successo ottenuto alla prima giornata contro San Marino. Foto: Twitter Vivo Azzurro