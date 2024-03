Qual. Europei U19, l’Italia vince 2-1 contro la Repubblica Ceca. Protagonista Pafundi con un gol e un assist

Dopo il 3-1 alla Scozia, l’Italia U19 vince – soffrendo – contro la Repubblica Ceca e continua la sua corsa in testa alla classifica del girone quattro. Brilla ancora una volta Simone Pafundi, protagonista e trascinatore con una rete e un assist. Il classe 2006 prima realizza il gol dell’1-0, poi batte il corner su cui arriva Lipani. Nella ripresa il copione non cambia anche se l’Italia non riesce a chiuderla e la Repubblica Ceca accorcia con Misek. Da qui nasce la sofferenza azzurra con Bellucci Marin a salvare i suoi a più riprese e a tenere il risultato di vantaggio.

Foto: Instagram Pafundi