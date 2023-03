Qual. Euro2024: Lukaku stende la Svezia (3-0). Poker della Francia all’Olanda, bene Serbia e Austria. Cade la Polonia

Sono appena terminate le gare delle 20,45 valide per le qualificazioni a Euro 2024. Una Francia devastante cala il poker all’Olanda, una partita già indirizzata al termine della prima frazione di gioco con i francesi in vantaggio per 3-0. Sul finale gli olandesi hanno avuto la chance per siglare il gol della bandiera, ma Maignan ha ipnotizzato Depay dagli undici metri. Il Belgio cala il tris in casa dello Svezia: decisiva la tripletta di Romelu Lukaku. Nessun problema anche per la Serbia in casa contro la Lituania: 2-0, apre Tadic, chiude Vlahovic. Vincono anche Austria, Repubblica Ceca e Grecia.

Di seguito tutti i risultati parziali all’intervallo.

AUSTRIA – AZERBAIGIAN 4-1 – 28′ Sabitzer (AU), 30′ Gregoritsch (AU), 50′ Sabitzer (AU), 64′ Mahmudov (AZ), 69′ Baumgartner (AU)

FRANCIA – OLANDA 4-0 – 2′ Griezmann, 8′ Upamecano, 21′ Mbappe, 88′ Mbappe

GIBILTERRA – GRECIA 0-3 – 12′ Masouras, 45′ Siopis, 58′ Bakasetas

MOLDAVIA – ISOLE FAR OER 1-1 – 28′ Mikkelsen (I), 86′ Nicolaescu (M)

REPUBBLICA CECA – POLONIA 3-1 – 1′ Krejci; 3′ Cvancara, 64′ Kuchta, 87′ Szymański (P)

SERBIA – LITUANIA 2-0 – 16′ Tadic, 53′ Vlahovic

SVEZIA – BELGIO 0-3 – 35′ Lukaku, 49′ Lukaku, 83′ Lukaku

