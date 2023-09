Basta un gol di Andrej Kramaric alla Croazia terza classifica all’ultimo Mondiale per stendere l’Armenia, che cade in casa per 1-0. La rete dell’attaccante croato regala il primo posto in classifica alla nazionale balcanica, che aggancia in testa al gruppo la Turchia, che ha però una gara in più dei croati, che hanno ora staccato gli armeni di tre punti.

Foto: Instagram Euro2024