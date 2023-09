Qual. Euro2024, il Portogallo ne fa 9 al Lussemburgo! Vincono anche Slovacchia, Bosnia e Galles

Sono appena terminate le sfide delle 20:45 valide per le qualificazioni al prossimo Europeo in programma per il 2024. Il Portogallo travolge il Lussemburgo: 9-0 firmato dalle doppiate di Inacio Goncalo, Gonçalo Ramos e Diogo Jota, poi le reti di Horta, Bruno Fernandes e Joao Felix. Vince anche l’Islanda nel finale contro la Bosnia: 1-0, decide Finnbogason. Nessun problema per la Slovacchia contro il Liechtenstein: 3-0, firmato Hancko, Duda e Mak. Infine, vince anche il Galles in casa della Lettonia grazie al rigore trasformato da Ramsey e dalla rete nel finale di Brooks: 2-0.

Foto: Instagram Euro2024