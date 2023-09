Qual. Euro2024: bis di Polonia e Francia, vincono anche Danimarca e Olanda. Cade la Serbia

Si sono appena concluse le sfide delle 20:45 delle Qualificazione al prossimo Europeo in programma per il 2024. Nessun problema per la Danimarca che cala il poker in casa contro il San Marino grazie alle reti di Hojbjerg, Maehle, Wind e Poulsen. La Francia ha perso Giroud dopo 25′ a causa di una distorsione alla caviglia, ma gli uomini di Deschamps vincono 2-0 contro l’Irlanda grazie alle reti di Tchouameni e del subentrato Thuram (proprio al posto di Giroud), Vince anche l’Olanda in casa contro la Grecia: 3-0, a segno de Roon, Gakpoe Weghorst. Bis firmato Lewandowski della Polonia alle Isole Faeroerne. La Slovenia cala il poker all’Irlanda, mentre l’Ungheria vince 2-1 in casa della Serbia. Infine, parità tra Repubblica Ceca e Albania: 1-1, a Cerny risponde Bajrami.

Danimarca – San Marino 4-0

Francia-Irlanda 2-0 Olanda-Grecia 3-0

Polonia-Faerøerne 2-0

Repubblica Ceca-Albania 1-1

Serbia-Ungheria 1-2

Slovenia-Irlanda del Nord 4-2

Foto: Instagram Euro2024