Qual. Euro 2024: successi per Francia, Inghilterra, Danimarca e Svizzera. A segno Giroud ed Elmas

Si sono cocluse le gare della terza giornata delle qualificazioni a Euro 2024. Serata dove le big hanno vnto tutte, netto successo della Francia in casa di Gibilterra (a segno Giroud e Mbappé), l’Inghilterra vince in casa di Malta (0-4). Blitz dell’Ucraina in casa della Macedonia del Nord (a segno Elmas). Bene la Svizzera e la Danimarca.

Questi i risultati:

Finlandia-Slovenia 2-0

Andorra-Svizzera 1-2

Bielorussia-Israele 1-2

Danimarca-Irlanda del Nord

Galles-Armenia 2-4

Gibilterra-Francia 0-3

Grecia-Irlanda 2-1

Kosovo-Romania 0-0

Lettonia-Turchia 2-3

Macedonia del Nord-Ucraina 2-3

Malta-Inghilterra 0-4

San Marino-Kazakistan 0-3

Foto: Instagram Giroud