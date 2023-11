Qual. Euro 2024, parità tra Georgia e Scozia: 2-2, doppietta di Kvara. Tris di Azerbaigian e Spagna

Sono appena terminate le sfide delle 18.00 valide per le qualificazioni per gli Europei 2024. Vince la Spagna in casa a Cipro: 3-1. La doppietta di Kvaratskhelia non basta alla Georgia che viene riacciuffata dalla Scozia al 91′ con la rete di McTominay, anche lui autore di una doppietta. Crolla la Svezia contro l’Azerbaigian: 3-0. L’Ungheria riacciuffa la Bulgaria al 97′ con la rete di Kalmar: 2-2. Di seguito i risultati:

Azerbaigian – Svezia 3-0

Bulgaria – Ungheria 2-2

Cipro – Spagna 1-3

Estonia – Austria 0-2

Georgia – Scozia 2-2

Foto: Instagram Euro2024