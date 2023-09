Qual. Euro 2024: pareggi tra Romania-Israele e Kosovo-Svizzera

Tre le gare delle 20,45 questa sera per le qualificazioni a Euro 2024. Oltre all’Italia, in campo altre due partite, finite tutte con il segno X.

La Svizzera si fa rimontare in Kosovo, una doppietta di Muriqi consente ai padroni di casa di impattare gli elvetici (2-2). Pari anche tra Romania e Israele (1-1).

Questi i risultati:

Macedonia del Nord-Italia 1-1

Kosovo-Svizzera 2-2

Romania-Israele 1-1

