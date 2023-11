Qual. Euro 2024: l’ultima qualificata dei gironi è la Croazia. La Francia pareggia in Grecia

Si sono concluse le gare della fase a girone per le qualificazioni a Euro 2024. Il nome dell’ultima qualificata è la Croazia, che si aggiunge alle altre 20. Mancano ora solo i 3 nomi che usciranno dai playoff. Nelle altre gare, vince l’Olanda, pari per la Francia in Grecia.

Questi i risultati:

Andorra-Israele 0-2

Croazia-Armenia 1-0

Galles-Turchia 1-1

Gibilterra-Olanda 0-6

Grecia-Francia 2-2

Kosovo-Bielorussia 0-1

Romania-Svizzera 1-0

Foto: twitter Croazia