Qual. Euro 2024: l’Olanda batte l’Irlanda e si qualifica. Passa anche la Svizzera. La Francia ne fa 14 a Gibilterra

Concluse le gare di questa sera delle qualificazioni a Euro 2024. Altri verdetti arrivano in serata, con Olanda e Svizzera che strappano il pass per la Germania.

Gli Oranje battono l’Irlanda 1-0 e si qualificano, salendo a 15 punti, staccando la Grecia di 3 punti ma con gli scontrio diretti a favore. Passa anche la Svizzera che ottiene un pareggio col Kosovo ma approfitta del ko di Israele per qualificarsi come seconda.

La Francia dilaga contro Gibilterra, con 14 gol. A segno un po’ tutti, tripletta per Mbappé. doppietta Giroud, in gol anche Thuram e Rabiot.

Questi i risultati:

Francia-Gibilterra 14-0

Olanda-Irlanda 1-0

Svizzera-Kosovo 1-1

Israele-Romania 1-2

Foto: logo Euro 2024