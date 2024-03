Qual. Euro 2024: la Georgia vince la semifinale del playoff, battuto 2-0 il Lussemburgo. In finale sfida con la vincente di Grecia-Kazakistan

La Georgia vince la semifinale del playoff di qualificazione a Euro 2024. Battuto il Lussemburgo per 2-0. Il sogno continua per Kvaratskhelia e i suoi compagni, che ora attendono la vincente di Grecia-Kazakistan, nella finale che decreterà un posto a Euro 2024. La vincente di questa sfida sarà poi inserita nel gruppo con Portogallo, Turchia e Repubblica Ceca, come stabilito nel sorteggio di dicembre.

Georgia senza la stella del Napoli in questa gara, out per squalifica. Zivzivadze al 41’porta avanti la Georgia. Nella ripresa, arriva il pareggio del Lussemburgo al 53′ con Rodrigues, ma il VAR annulla per un fallo di quest’ultimo. Veementi le proteste ospiti, che portano all’espulsione di Chanot al 58′. Ne approfitta la Georgia per chiudere la gara con lo stesso Zivzivadze al 65′.

Un successo che vede la Georgia arrivare in finale del playoff, domenica la sfida decisiva che può regalare un sogno alla Nazionale di Kvara.

Foto: logo Euro 2024