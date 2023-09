Qual. Euro 2024: la Finlandia batte il Kazakistan

Alle 16.00 è Kazakistan e Finlandia sono scese in campo per la quinta gara del Gruppo H, in una partita valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Prosegue senza sosta la striscia di vittorie della nazionale finlandese, che grazie al successo per 1-0 ottenuto oggi, arrivato con il gol di Antman al minuto 75′, ha consolidato il primo posto a quota dodici punti: dopo la sconfitta alla prima nel girone, la Finlandia ha portato a casa quattro vittorie consecutive. Resta invece al secondo posto il Kazakistan, in attesa della gara della Danimarca che insegue a quota sette.

Foto: Instagram Euro2024