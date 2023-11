Qual. Euro 2024: la Danimarca batte la Slovenia e si qualifica. Solo un pari per la Polonia, si qualifica la Repubblica Ceca

Altri verdetti nelle altre gare serali delle qualificazioni a Euro 2024. La Danimarca è l’11a qualificata, grazie alla vittoria per 2-1 sulla Slovenia nello scontro diretto. La Polonia, in un altro scontro diretto, non va oltre l’1-1 con la Repubblica Ceca che stacca il pass per Euro 2024 diventando la 12a qualificata. Nel girone dell’Italia, l’Inghilterra non brilla ma batte 2-0 Malta

Questi i risultati della serata:

Danimarca-Slovenia 2-1

Inghilterra-Malta 2-0

Italia-Macedonia del Nord 5-2

Polonia-Repubblica Ceca 1-1

Foto: Logo Euro 2024