La giornata di qualificazione per Euro 2024 si è aperta con la sfida tra Kazakistan e Irlanda del Nord, valida per la sesta giornata del gruppo H. I padroni di casa hanno vinto per 1-0, grazie al gol di Samorodov, arrivato al minuto 27′ del primo tempo. Grazie a questo successo, il Kazakistan conquista la testa del girone, raggiungendo la Finlandia a quota 12.

Foto: Instagram Euro2024