Qual. Euro 2024, il Belgio vince di misura contro l’Azerbaigian: 1-0, decide Carrasco. Lukaku in campo per 66′

Una vittoria sofferta ma preziosa in vista di Euro 2024. Il Belgio di Romelu Lukaku vince 1-0 contro l’Azerbaigian, ultimo nel girone F: decide Carrasco, ora la nazionale dei Red Devils è a quota 10 punti e in prima posizione insieme all’Austria. Alle ore 18.00 la sfida tra Svezia ed Estonia, ma a quattro partite dal termine la situazione è abbastanza delineata. Buone notizie per la Roma, con Big Rom che ha disputato 66 minuti senza però trovare il gol.

Foto: Instagram Belgio