Qual. Euro 2024, Gudmundsson (tripletta) trascina l’Islanda. Pokerissimo della Polonia, a segno anche Zielinski

Sono appena terminate le sfide delle 20:45 valide per le qualificazioni a Euro 2024. L’Islanda avanza contro Israele: 4-1, protagonista della serata Albert Gudmundsson con una tripletta. Vince anche l’Ucraina che elimina la Bosnia-Erzegovina in rimonta grazie alle rete di Yaremchuk e Dovbyk. Il Galles cala il poker alla Finlandia. Nessun problema neanche per la Polonia che cala il pokerissmo all’Estonia: a segno anche Zielinski su assist di Zalewski. Infine, pokerrissimo anche della Grecia contro il Kazakistan.

Bosnia-Erzegovina – Ucraina 1-2

Galles – Finlandia 4-1

Grecia – Kazakistan 5-0

Israele – Islanda 1-4

Polonia – Estonia 5-1

Foto: Instagram Euro2024