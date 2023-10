Qual. Euro 2024: Francia (doppio Mbappé), Belgio (gol Lukaku) e Portogallo volano in Germania

Primi verdetti nelle qualificazioni a Euro 2024. In Germania volano la Francia, il Belgio e il Portogallo. La Francia vince 2-1 in Olanda grazie a una doppietta strepitosa di Mbappé. Vince anche il belgio, soffrendo, in Austria. Belgio avanti 3-0 (a segno Lukaku), poi Onana si fa espellere, e l’Austria segna due gol, con un assalto finale, che li porta vicini al pareggio.

Infine, successo del Portogallo che batte 3-2 la Slovacchia e fa 7 su 7, qualificandosi in Germania.

Questi i risultati:

Estonia-Azerbaigian 0-2

Austria-Belgio 2-3

Irlanda-Grecia 0-2

Islanda-Lussemburgo 1-1

Liechtenstein-Bosnia Erzegovina 0-2

Olanda-Francia 1-2

Portogallo-Slovacchia 3-2

Foto: logo Euro 2024