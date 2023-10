Qual. Euro 2024: esordio vincente per Montella con la Turchia. La Spagna soffre ma vince, ok la Norvegia (doppietta Haaland)

Si sono concluse le gare di questa sera delle Qualificazioni a Euro 2024. Esordio con vittoria per Montella sulla panchina della Turchia. Vittoria tra l’altro storica, visto che per la prima volta la Croazia perde in casa una gara delle qualificazioni agli Europei.

La Spagna soffre tantissimo con la Scozia a Siviglia, ma nel finale vince 2-0, a segno anche Morata. Prima sconfitta per gli scozzesi nel girone, dopo 5 vittorie di fila. Poker della Norvegia in Cipro, doppietta per Haaland. Bene l’Albania e il Kosovo.

Questi i risultati:

Lettonia-Armenia 2-0

Albania-Repubblica Ceca 3-0

Andorra-Kosovo 0-3

Bielorussia-Romania 0-0

Cipro-Norvegia 0-4

Croazia-Turchia 0-1

Isole Far Oer-Polonia 0-2

Spagna-Scozia 2-0

Foto: twitter Fiorentina