Quagliarella: “Siamo tutti con D’Aversa. Ritiro? Lo abbiamo accettato, dobbiamo portare a casa i risultati”

Fabio Quagliarella, capitano e attaccante della Sampdoria, ha parlato del momento difficile in casa blucerchiata. Ecco le parole del giocatore rilasciate a Il Secolo XIX: “E’ un normale momento di difficoltà. Dopo il Torino ci siamo confrontati con la società e il mister, abbiamo condiviso il bisogno di tranquillità. L’eccessiva tensione non porta mai benefici. La squadra ha accettato la proposta del ritiro, si rema tutti dalla stessa parte, consapevoli che c’è bisogno di ottenere dei risultati positivi. E che il tempo è dalla nostra parte, il campionato è ancora lungo“.

L’attaccante ha poi continuato: “Mi confronto regolarmente con Ferrero e Faggiano. Sanno che il gruppo squadra c’è. Che la cultura del lavoro c’è. Che siamo con l’allenatore. Che c’è la voglia di andare oltre. Anche se l’alzare l’asticella non basta se non diventiamo più furbi a leggere certe situazioni. E poi se continuiamo a sbagliare cose elementari in campo le responsabilità sono le nostre, non dell’allenatore. Siamo incazzati, ma lucidi e consapevoli“.

Foto: Twitter Sampdoria