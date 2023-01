Quagliarella: “Potrei smettere a giugno, ma risorgo sempre nelle difficoltà”

Il recente infortunio ha complicato i piani di Fabio Quagliarella, l’attaccante della Sampdoria però sembra avere le idee chiare riguardo alla conclusione della sua carriera. Questo è quanto emerge dall’intervista a Sportweek: “Ci ho pensato per più di un attimo. Ci sono altissime probabilità che io smetta a giugno, ma non avrei mai voluto che finisse così, a causa di un infortunio. Mi dicevo: cavolo, devo chiudere in questo modo? Era questo che mi faceva star male, più del dolore al ginocchio. Per fortuna la gravità della lesione è stata ridimensionata, anche se qualche giornalista mi aveva già dato per spacciato. Con me è sempre così. La buttano sempre sul tragico. Poi, nel momento in cui mi stanno per seppellire, risorgo”.

foto: profilo Twitter Sampdoria