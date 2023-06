Quagliarella omaggiato dalla curva del Napoli, ovazione al Maradona

Ultima di campionato per la Sampdoria che saluterà la Serie A. Una cocente retrocessione per la squadra di Genova che ripartirà dalla Serie B. Impegno in casa dei campioni d’Italia del Napoli in uno stadio Maradona vestito a festa. Durante il riscaldamento prepartita l’intero stadio ha riservato un’accoglienza calorosa a Fabio Quagliarella, indimenticato ex Napoli. Cori in suo onore che hanno toccato le emozioni dell’esperto attaccante che non ha resistito alla commozione. In lacrime sotto la curva, Quagliarella è stato raggiunto dall’abbraccio dei suoi compagni di squadra per poi ricevere il saluto di Ciro Ferrara. Anche i profili della Lega Serie A celebrano l’evento: “Once from Napoli, always from Napoli. Fabio Quagliarella: LEGEND”.

Foto: Twitter Lega Serie A