Quagliarella: “Non mi sono ritirato per problemi fisici. Era una battuta. Il motivo è un altro”

Fabio Quagliarella, ex attaccante della Sampdoria, spiega la verità del suo ritiro dal calcio giocato, dopo che in una sua intervista era trapelato che erano stati i problemi fisici s fermarlo.

L’attaccante campano, alla Gazzetta dello sport, spiega il reale motivo: “Il mio ritiro? Il Signore ha voluto così. Mi sono allenato fino all’ultimo giorno e questa è la cosa di cui vado più orgoglioso. L’anno scorso facevo le stesse cose di un compagno di 20 anni. Non ho smesso per problemi fisici, potete scriverlo a caratteri cubitali: non è arrivata nessuna offerta interessante e ho detto stop. Quella sulla condizione fisica era una battuta”.

Foto: Twitter Samp