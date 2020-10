Quagliarella immenso. Raggiunto Vialli nella classifica dei bomber della Sampdoria

Fabio Quagliarella, con il rigore trasformato in casa della Fiorentina, ha raggiunto Gianluca Vialli nella speciale classifica dei bomber blucerchiati. Lo storico attaccante dello scudetto di Mantovani, infatti, si era fermato a quota 85 prima del suo passaggio alla Juventus. In casa Sampdoria, da ieri sera, c’è chi lo affianca: è Quagliarella, che non ha mica intenzione di fermarsi. Davanti a lui, per ciò che concerne i blucerchiati, Adriano Bassetto (a quota 92) e l’irraggiungibile Roberto Mancini (a quota 132).

Foto: Samp Instagram