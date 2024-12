Quagliarella: “Il Napoli lotterà per lo scudetto fino alla fine. Pochi gol di Lukaku? Resta un grande giocatore”

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante Fabio Quagliarella ha parlato del Napoli, della corsa per lo scudetto, e delle difficoltà realizzative di Romelu Lukaku, foremente voluto da Conte.

“3 gol nelle ultime 5? A volte ci si fascia la testa senza motivo. Credo sia un momento, che nell’arco di una stagione capita a tutte. Si va a periodi, ora siamo in quello in cui si fatica a fare gol. Le difficoltà sono solo momentanee. Conosco Conte: sarà in corsa per lo scudetto fino alla fine”.

Sulle difficoltà realizzative di Lukaku si esprime in questo modo: “Conoscendo Conte, quella è una giocata che a volte viene forzata per evitare la pressione alta degli avversari, con la speranza che possa tenere palla e far salire la squadra. Ma non essendo al top, qualche palla la può perdere. E un giocatore quando sbaglia può anche perdere fiducia durante una partita. Chiaro che il Napoli non sta girando come all’inizio, ma non dimentichiamoci che Lukaku resta un grande giocatore”.

Sugli obiettivi: “Il Napoli è lì, non è che una sconfitta cambia i punti di forza. Perché non dovrebbe crederci? Conoscendo la mentalità del mister, che non molla mai, rimarrà aggrappato al treno delle squadre di vertice e lotterà. Ovviamente con la testa rivolta al posto Champions, però con l’intenzione di rimanere attaccato fino alla fine. E poi si vedrà…”.

Foto: Instagram Quagliarella