Quagliarella: “Il momento delle scuse dei tifosi del Napoli tra i più belli della mia vita”

Fabio Quagliarella ha parlato a margine dell’evento di presentazione del documentario che ripercorre gli anni di Napoli in cui è stato vittima di stalking e minacce di morte da un agente di polizia. Ecco cos’ha detto: “Per me le scuse dei tifosi del Napoli, anche se loro non sapevamo nulla, sono state uno dei momenti più belli della mia vita. A livello umano, non tanto professionale perchè è stata una soddisfazione aver fatto capire che le cose non erano come pensavano loro. Quindi ribadisco che per me è stato uno dei momenti più belli. Da quel giorno sono rinato io ed è rinata la mia famiglia. Mi premeva che venisse fuori la verità: è stato brutto non poter vivere serenamente tra la mia gente e con la mia famiglia. La gente di Napoli giustamente non poteva capire, ma quando è uscita fuori la sentenza ho percepito dal popolo napoletano un affetto pazzesco”.

FOTO: Sito Samp