Quagliarella dopo il rinnovo: “Ogni storia è una storia infinita. La nostra un po’ di più”

Dopo il rinnovo del contratto fino al 2023 con la Sampdoria, annunciato nel pomeriggio di oggi, Fabio Quagliarella, attaccante 39enne dei blucerchiati, ha commentato con un messaggio sui social il proseguimento della storia d’amore con la Samp.

Queste le sue parole: “Ogni storia è una storia infinita. La nostra un po’ di più… Sono orgoglioso di poter continuare la mia avventura con la Sampdoria e grato alla società per questa nuova opportunità. E grazie, come sempre ai nostri tifosi, per farmi sentire a casa come dal primo giorno che ho vestito questa maglia. #sampdoria #ForzaDoria, ci vediamo presto!”

Foto: Instagram personale