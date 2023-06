Quagliarella saluta la Serie A nella sua Napoli. Pronto il tributo da parte dei tifosi partenopei

Fabio Quagliarella oggi pomeriggio nella partita contro il Napoli giocherà i suoi ultimi minuti in Serie A. Il calciatore però non ha annunciato il ritiro, bensì ha dato piena disponibilità alla futura proprietà della Sampdoria di aiutare i blucerchiati per il prossimo campionato di Serie B.

Addio alla Serie A più romantico non poteva esserci visto che si svolgerà nella sua Napoli, città che lo ha coccolato in un dei periodi più difficili della sua vita. Infatti i tifosi azzurri per ringraziarlo stanno preparando un tributo che andrà in scena oggi pomeriggio, da definire solamente in quale momento della partita.

Foto: Instagram Quagliarella