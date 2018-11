Quagliarella: “Derby sempre speciale. Il segreto dei gol in acrobazia…”

In occasione della Junior TIM Cup, l’attaccante blucerchiato Fabio Quagliarella ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai cronisti presenti: “Abbiamo tante responsabilità quando andiamo in campo. Quando sei capitano di una squadra gli altri ti seguono, sei l’unico che può parlare con l’arbitro e sempre con la massima educazione. Abbiamo una grossa responsabilità, tutti ci guardano e noi dobbiamo fare in modo che la partita vada in modo tranquillo. Il nostro obiettivo è quello perché anche i bambini ci guardano, ci prendono d’esempio. Il derby è sempre una partita speciale, però il gol è bello in qualsiasi momento. E’ bello segnare anche in allenamento. Quando ero piccolo e gonfiavo la rete era sempre una gioia. Il segreto dei gol in acrobazia? Io dico sempre di provarci. Come va va, poi alla fine quando capisci che la palla è quella giusta tu ci devi provare. Se non ci provi non puoi sapere come va a finire. Io tante volte lisciavo e cadevo male. Devi fregartene sei poi va male: bisogna pensare sempre in positivo”.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria