Quagliarella: “Conte? Un vincente, gli manca solo il joystick della PlayStation”

Fabio Quagliarella si racconta. L’attaccante della Sampdoria ha concesso una lunga intervista a Dazn, questi i passaggi più significativi: “Diventare capocannoniere a 36 anni suonati è stato un traguardo pazzesco. Però non vedevo l’ora che finisse la stagione, è stata molto stressante. Tra me e me mi sono sempre detto ‘fisicamente sto bene’, quindi non ci ho pensato al ritiro, anche se scherzando con la mia fidanzata e con la mia famiglia qualche volta abbiamo parlato della possibilità di fermarsi chiudendo così in bellezza… Però il problema è che la passione per questo sport è troppa, non smetteresti mai. Conte e Giampaolo? Antonio Conte ti migliora sotto tutti i punti di vista, caratteriale e mentale, quella mentalità che vuole solo ed esclusivamente vincere. Lui lo dice subito: se perdo o pareggio non mi rivolgete la parola. Lui è un vincente, ha la sua metodologia ed è tosta, ti assicuro è dura dura. Noi dicevamo sempre: a Conte manca il joystick tipo PlayStation, lui detta tutti i passaggi, si fa trasportare dall’entusiasmo, però è un vincente e io credo che quest’anno l’Inter sta lì e può dare molto fastidio. Giampaolo, come persona, è molto più introverso, più chiuso: in tre stagioni qua alla Samp avremo parlato 5-6 volte, infatti ero io che andavo a parlargli. Lui mi diceva sempre che era tutto perfetto. Poi nel modo di lavorare Conte e Giampaolo sono simili, nel senso che non lasciano nulla al caso, controllano tutti i dettagli, sono i dettagli che fanno la differenza te lo ripetono sempre, nel tipo di approccio alle gare sono molto simili”.

Foto: Twitter ufficiale Samp