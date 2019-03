Quagliarella: “Futuro? Alla Samp sto da favola. Se non mi cacciano…”

Fabio Quagliarella, intervenuto ai microfoni di Rai Sport in vista della gara tra la nazionale azzurra e la Finlandia, ha parlato anche del suo futuro alla Samp: “Qui ci sono giovani tutti forti, la Nazionale italiana avrà benefici enormi. Futuro? A Genova sto da favola: società, tifosi, squadra, città, mare, va tutto benissimo. Il mio futuro è la Samp: se non mi cacciano sto lì. Chiellini capitano? Giorgio è un ragazzo eccezionale, un professionista serio, un modello a cui guardare per come si allena e prepara le partite”.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria