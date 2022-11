Qatar2022, ct Giappone: “L’obiettivo è raggiungere i quarti di finale”

Il ct della nazionale giapponese Hajime Moriyasu ha ribadito che il suo obiettivo per la Coppa del Mondo: “Raggiungere i quarti di finale, almeno. Ma sappiamo che non sara’ facile“. Il Giappone è inserito nel Gruppo E con Germania e Spagna e Costa Rica. Questa è la settima presenza del Giappone in Coppa del Mondo, dove ha raggiunto gli ottavi di finale in tre occasioni. Nel 2018 ha perso 3-2 nei tempi di recupero contro il Belgio dopo essere stato in vantaggio per 2-0. Le altre eliminazione sono arrivate nel 2010 ai rigori contro il Paraguay e contro la Turchia per 1-0 nel 2002 quando era padrone di casa. “Speriamo che questa volta andra’ meglio“, ha detto Moriyasu.

Foto: sito Federazione giapponese