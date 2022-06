Qatar 2022, una statua di Zidane e Materazzi sarà esposta allo stadio della finale

In occasione della finale del mondiale in Qatar, verrà esposta una statua che immortala la storica testata di Zidane a Materazzi durante la finale di Berlino 2006, che costò l’espulsione all’attuale allenatore del Real Madrid. A riportare la notizia è Espn su Twitter.

A statue immortalising Zidane's headbutt will be re-installed in Qatar ahead of the World Cup this year.

It was removed in 2013 after it was criticised for encouraging violence. pic.twitter.com/42qbmCvGUA

