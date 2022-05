Qatar 2022: ufficializzati arbitri, assistenti e ufficiali al Var. Per la prima volta nella storia ci sono anche le donne

Il Comitato Arbitrale della Fifa ha ufficializzato l’elenco dei 36 arbitri, 69 guardalinee e 24 ufficiali al Var per il Mondiale 2022, che si disputerà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. Per l’Italia c’è Orsato. Carbone e Giallatini sono stati scelti come assistenti. Irrati e Valeri al Var. Per la prima volta nella storia ci sono tre donne arbitro: Stephanie Frappart (Francia), Salima Mukansanga (Ruanda) e Yoshimi Yamashita (Giappone). Stesso numero di guardalinee: Neuza Back (Brasile), Karen Díaz Medina (Messico) e Kathryn Nesbitt (USA).

FOTO: Twitter FIFA