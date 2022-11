Qatar 2022: tris dell’Inghilterra al Galles e primo posto nel girone. Si qualificano agli ottavi anche gli USA grazie al successo sull’Iran

Altri verdetti arrivati in serata al Mondiale di Qatar 2022. Nel girone B, si qualificano Inghilterra e Stati Uniti. La Nazionale dei Tre Leoni passa come prima del girone con 7 punti, grazie al successo finale sul Galles per 3-0. Dopo un primo tempo equilibrato, e chiusosi sullo 0-0, gli inglesi battono i cugini gallesi nella ripresa, grazie a una doppietta di Rashford e un gol di Foden.

Insieme all’Inghilterra, si qualifica per gli ottavi di finale anche la Nazionale degli Stati Uniti d’America grazie al successo nello scontro diretto contro l’Iran.

Un 1-0 firmato Pulisic, stella del Chelsea, infortunatosi anche al momento del gol. USA che salgono a 5 punti e che strappano il pass per gli ottavi, dove sfideranno l’Olanda. L’Inghilterra sfiderà invece il Senegal.

Foto: twitter Fifa World Cup