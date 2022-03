Qatar 2022, restano cinque gli slot da assegnare: le squadre ancora in corsa

Sebbene il quadro delle squadre partecipanti al prossimo Mondiale in Qatar è ormai quasi completamente delineato, restano ancora cinque gli slot da assegnare per la fase finale della competizione. Uno di questi riguarda una squadra europea, dato che in virtù del rinvio della semifinale fra Scozia e Ucraina, il raggruppamento (in cui il Galles ha strappato il pass per la finale battendo l’Austria) si dovrebbe concludere solamente a giugno.

Questa notte si giocheranno invece un posto Stati Uniti, Messico e Costa Rica, con le prime due squadre a quota 25 e la terza a 22: soltanto due strapperanno il pass diretto per il Qatar, mentre l’altra dovrà affrontare gli spareggi intercontinentali. L’avversario sarà la vincente della sfida fra Nuova Zelanda e Isole Salomone, in programma oggi alle 20.

L’altro spareggio, che assegnerà l’ultimo posto, sarà invece fra il Perù e la vincente della sfida fra le terze in classifica nei gironi asiatici, Australia ed Emirati Arabi Uniti.

Foto: Twitter FIFA World Cup