Dalle semifinali cambierà il pallone dei Mondiali in Qatar. La FIFA ha deciso di cambiare per le ultime quattro partite. Al posto del pallone “Al Rihla” (“il viaggio”), sarà utilizzato “Al Hilm“, che in arabo significa “il sogno”. La nuova palla, che ha la medesima tecnologia della precedente, sarà ancora più sensibile al fuorigioco semiautomatico. Lo ha reso noto la FIFA.